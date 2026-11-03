Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, поражены энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивавшие работу оборонных предприятий и ВСУ. Кроме того, под удар попали портовые сооружения и морские суда в Одесской области.

Для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальнобойные ударные беспилотники. Как уточнили в российском военном ведомстве, целями стали объекты, задействованные в обеспечении украинских вооружённых формирований.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА большой дальности», — говорится в сообщении Минобороны.

Основная часть названных целей находилась в трёх областях Украины. По утверждению ведомства, поражённые энергетические объекты снабжали электричеством предприятия военной промышленности, а также использовались для нужд ВСУ.

Отдельно российские военные отчитались об ударах по Одесской области. Там, согласно сообщению министерства, поражены портовая инфраструктура и суда, применявшиеся в военных целях. Количество кораблей и степень повреждения объектов пока не уточняются.