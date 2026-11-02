Российские беспилотники «Герань» поразили сразу четыре объекта в тыловых районах Украины, включая завод «Укрспецсвязь», склад вооружения, логистический центр и электровоз. Удары нанесли расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, логистический центр использовался для перевозки военных грузов. Ещё одной целью стало производственное здание предприятия «Укрспецсвязь», выпускающего продукцию военного и двойного назначения.

Под удар попал и железнодорожный транспорт. Российские военные поразили электровоз непосредственно на одном из перегонов.

Минобороны опубликовало видеокадры поражения перечисленных объектов. В ведомстве указали, что такие удары существенно ограничивают возможности украинской армии по ведению боевых действий.

Примечательно, что предприятие «Укрспецсвязь» уже фигурировало в российских военных сводках несколько дней назад. Как сообщал Life.ru, 27 октября ВС РФ поразили объект электронной промышленности в населённом пункте Надточии Харьковской области. По данным Минобороны, там выпускали системы автоматизации и средства связи для ВСУ.