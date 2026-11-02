Удар по стратегическому тылу: «Герани» разнесли завод «Укрспецсвязь», электровоз и военные склады ВСУ
«Герани» поразили завод «Укрспецсвязь», склад и электровоз ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские беспилотники «Герань» поразили сразу четыре объекта в тыловых районах Украины, включая завод «Укрспецсвязь», склад вооружения, логистический центр и электровоз. Удары нанесли расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, логистический центр использовался для перевозки военных грузов. Ещё одной целью стало производственное здание предприятия «Укрспецсвязь», выпускающего продукцию военного и двойного назначения.
Под удар попал и железнодорожный транспорт. Российские военные поразили электровоз непосредственно на одном из перегонов.
Минобороны опубликовало видеокадры поражения перечисленных объектов. В ведомстве указали, что такие удары существенно ограничивают возможности украинской армии по ведению боевых действий.
Примечательно, что предприятие «Укрспецсвязь» уже фигурировало в российских военных сводках несколько дней назад. Как сообщал Life.ru, 27 октября ВС РФ поразили объект электронной промышленности в населённом пункте Надточии Харьковской области. По данным Минобороны, там выпускали системы автоматизации и средства связи для ВСУ.
Особое внимание российские военные уделяют и железнодорожным перевозкам. Ещё в июле Life.ru рассказывал об ударах «Гераней-4» по двум украинским локомотивам в районе Павлограда и Синельниково. Как пояснял координатор подполья Сергей Лебедев, повреждённый локомотив заменить значительно сложнее, чем восстановить участок железнодорожного полотна. Именно поэтому атаки на подвижной состав могут создавать дополнительные трудности для военной логистики.