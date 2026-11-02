Российские войска нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок украинских противокорабельных комплексов «Нептун» в Одесской области. Цель находилась в районе населённого пункта Тузлы, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, объект был поражён в результате ударов российских сил.

Комплексы «Нептун» предназначены для поражения надводных целей, включая военные корабли. Украина также разработала модификации этих ракет для ударов по наземным объектам.

Это уже не первый удар по подобному вооружению в Одесской области. В июле Life.ru рассказывал о поражении целой батареи комплексов «Нептун» возле Ковалёвки. По данным российских военных, тогда были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, а находившийся рядом боекомплект сдетонировал.

Причём сами ракеты продолжают появляться и в сводках российской ПВО. Совсем недавно, 28 октября, Life.ru сообщал о перехвате сразу двух управляемых ракет «Нептун». За те же сутки, согласно данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 617 украинских беспилотников самолётного типа.