Российские войска расширили контролируемую территорию на севере Харьковской области более чем на девять квадратных километров. Продвижение в районе приграничного села Гранов зафиксировал украинский аналитический проект DeepState. Позднее изменение ситуации подтвердил представитель командования ВСУ Виктор Трегубов.

За сутки площадь территории под контролем российских подразделений увеличилась на 9,05 квадратного километра. Основное продвижение произошло южнее Гранова, вдоль российско-украинской границы.

Одновременно на 10,38 квадратного километра расширилась так называемая серая зона — территория, где ни одна из сторон не обладает устойчивым контролем. Новые населённые пункты в неё не вошли, однако село Шевченко по-прежнему находится в пределах этого участка.

Представитель украинской группировки Объединённых сил Виктор Трегубов в эфире «Суспільне» признал, что российские подразделения смогли расширить уже существовавшее вклинение в оборону ВСУ в направлении Казачьей Лопани.

При этом украинский военный уточнил, что речь идёт не о дальнейшем продвижении вглубь обороны, а об увеличении контролируемой территории по флангам. По его словам, российские силы не продвинулись дальше в саму Казачью Лопань, однако расширение занимаемого участка создало определённые проблемы для ВСУ.

Противостояние в районе Гранова продолжается уже несколько месяцев. Ещё 27 мая Life.ru сообщал о переходе села под контроль российских войск со ссылкой на Минобороны РФ.

Север Харьковской области остаётся одним из участков, где российские подразделения продолжают наступательные действия. Так, 29 октября Life.ru рассказывал о занятии Алисовки и продвижении группировки «Север» вдоль трассы Е105. По заявлениям российских военных, контроль над этим населённым пунктом открывает дополнительные возможности для давления на украинские позиции в районе Липцов.