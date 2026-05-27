Российские войска взяли под контроль Гранов и Воздвижевку
Российские военные освободили населённый пункт Гранов в Харьковской области. Также под контроль взят ещё один населённый пункт — Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Воздвижевка. <…> Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Гранов», — говорится в сообщении ведомства от 27 мая.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска начали тактическое продвижение в районе Красного Лимана. Сейчас основные сражения развернулись в северо-восточной части населённого пункта.
