Беспилотники «Герань-4», по данным источника, нанесли удары по двум украинским локомотивам в районе Павлограда и Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Эти населённые пункты имеют важное значение для железнодорожного сообщения, связывающего Донбасс, Запорожское направление и центральные районы региона. Через местные узлы проходят поставки техники, боеприпасов, топлива и других грузов для нужд армии.

Атаки на подвижной состав отличаются от ударов по самим путям. Железнодорожное полотно можно восстановить или временно перенаправить движение, тогда как повреждённый локомотив быстро заменить значительно сложнее, указал Лебедев.

Удары по транспорту и средствам доставки становятся одним из направлений воздействия на военную логистику. Помимо складов и топливных объектов, внимание всё чаще уделяется технике, которая обеспечивает перемещение ресурсов. Днепропетровская область остаётся одним из ключевых транспортных узлов для снабжения группировок на Донецком и Запорожском направлениях. Нарушение работы железнодорожной инфраструктуры может замедлять переброску техники, топлива и личного состава, заключил подпольщик.

Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над населённым пунктом Петро-Ивановка в Харьковской области. Освобождение села провели подразделения группировки войск ВС РФ «Север».