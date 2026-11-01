Жители Пролетарского района Донецка снова могут пользоваться электричеством после масштабного отключения. Энергетикам удалось восстановить работу всех обесточенных трансформаторных подстанций, благодаря чему подача электроэнергии вернулась к 14,3 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

По информации предприятия «Донецкэнерго», специалисты завершили необходимые работы по подключению оборудования. В общей сложности ранее в Пролетарском районе без питания оставались 57 трансформаторных подстанций, что привело к перебоям с электричеством у тысяч потребителей.

«В Пролетарском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны», — говорится в сообщении.

Таким образом, электроснабжение в этом районе удалось полностью восстановить. При этом работы по устранению последствий масштабных перебоев в других районах Донецка продолжаются.