В Донецке вернули электричество более чем 14 тысячам абонентов
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Жители Пролетарского района Донецка снова могут пользоваться электричеством после масштабного отключения. Энергетикам удалось восстановить работу всех обесточенных трансформаторных подстанций, благодаря чему подача электроэнергии вернулась к 14,3 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
По информации предприятия «Донецкэнерго», специалисты завершили необходимые работы по подключению оборудования. В общей сложности ранее в Пролетарском районе без питания оставались 57 трансформаторных подстанций, что привело к перебоям с электричеством у тысяч потребителей.
«В Пролетарском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны», — говорится в сообщении.
Таким образом, электроснабжение в этом районе удалось полностью восстановить. При этом работы по устранению последствий масштабных перебоев в других районах Донецка продолжаются.
Ранее Life.ru писал, что масштабное отключение электричества затронуло все районы Донецка, оставив без энергоснабжения более 276 тысяч абонентов. По данным главы города Алексея Кулемзина, оказались обесточены 1890 трансформаторных подстанций, обеспечивающих электричеством жилые дома и другие объекты. Энергетики приступили к восстановлению подачи света.