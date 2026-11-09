В Севастополе вновь ввели временные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сетей за пределами региона. Чтобы избежать масштабной аварии в энергосистеме, электричество жителям подают по графику «2 через 6». Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Решение принято по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ). Энергетики отмечают, что вынужденная мера необходима для снижения нагрузки на электрические сети.

По действующему графику каждая очередь потребителей получает электроэнергию на два часа, после чего следует шестичасовой период ограничений. При этом отключения могут затрагивать только часть домов, поскольку специалисты постоянно перераспределяют доступную мощность.

В энергокомпании отмечают, что ситуация в энергосистеме Крыма остаётся нестабильной. При необходимости диспетчеры могут вводить дополнительные ограничения. Энергетики стараются сократить продолжительность отключений для бытовых потребителей.

В ночь на 9 ноября ограничения уже снимали. В 00:35 диспетчер разрешил подключить всех потребителей, однако утром режим пришлось вводить повторно.

Ранее Life.ru рассказывал о введении в Севастополе графика отключений «2 через 6». Тогда ограничения также объясняли перегрузкой электрических сетей за пределами региона. Потребителей разделили на четыре очереди, между которыми распределяли доступную мощность.