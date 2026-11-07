Над Севастополем за прошедшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали десять украинских беспилотников. Однако в результате атаки на Северной стороне города полностью сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы региона, погибших нет. Соответствующую информацию он опубликовал в своём канале в MAX.

Развожаев уточнил, что с жителями сгоревших домов уже работают глава Нахимовского района и муниципальная комиссия. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств происшествия и оценкой последствий атаки.

Севастополь неоднократно подвергался налётам беспилотников в последние дни. Так, 4 ноября Life.ru сообщал об уничтожении двух воздушных целей над морем в районе Северной стороны города. Тогда в отражении атаки участвовали подразделения ПВО и мобильные огневые группы. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших не было.