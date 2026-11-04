Развожаев: Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две цели
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
Российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, над Чёрным морем в районе Северной стороны города уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В отражении налёта задействованы подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военнослужащие используют различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие, для уничтожения беспилотников.
По предварительной информации главы города, среди мирных жителей пострадавших нет. Сведения о возможных повреждениях объектов инфраструктуры пока не приводятся.
Развожаев призвал севастопольцев не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до завершения атаки. Губернатор подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь на 4 ноября российские силы ПВО уничтожили 709 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны перехватили над 15 российскими территориями, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Всего за сутки, согласно сводке ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 972 беспилотника самолётного типа.