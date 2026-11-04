Российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, над Чёрным морем в районе Северной стороны города уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В отражении налёта задействованы подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военнослужащие используют различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие, для уничтожения беспилотников.

По предварительной информации главы города, среди мирных жителей пострадавших нет. Сведения о возможных повреждениях объектов инфраструктуры пока не приводятся.

Развожаев призвал севастопольцев не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до завершения атаки. Губернатор подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности.