За день системы ПВО сбили 46 украинских БПЛА над регионами РФ
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 46 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и Республики Татарстан», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 972 украинских БПЛА.