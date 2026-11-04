Российские средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы пресекли атаку украинских беспилотников на Тюменскую область. Промышленные предприятия не пострадали, жертв и раненых нет, сообщил губернатор региона Александр Моор в своём канале в MAX.

«Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских БПЛА на Тюменскую область. Ущерб промышленным объектам не допущен, пострадавших нет», — написал глава региона.

При этом режим беспилотной опасности в области продолжает действовать. Моор призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения, подчеркнув, что все оперативные службы переведены в состояние повышенной готовности.