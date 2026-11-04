Войска ПВО и мобильные группы отбили атаку ВСУ на Тюменскую область
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы пресекли атаку украинских беспилотников на Тюменскую область. Промышленные предприятия не пострадали, жертв и раненых нет, сообщил губернатор региона Александр Моор в своём канале в MAX.
«Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских БПЛА на Тюменскую область. Ущерб промышленным объектам не допущен, пострадавших нет», — написал глава региона.
При этом режим беспилотной опасности в области продолжает действовать. Моор призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения, подчеркнув, что все оперативные службы переведены в состояние повышенной готовности.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ на регионы России в ночь на 4 ноября. Силы ПВО перехватили и уничтожили 709 дронов над 15 регионами страны, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Воздушные цели сбивали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Воронежской и Ростовской областями.