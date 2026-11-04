Дрон ВСУ погнался за автобусом под Брянском и взорвался над ним, ранен пассажир
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В Брянской области украинский беспилотник устроил погоню за гражданским микроавтобусом на трассе Брянск-Новозыбков и взорвался прямо над ним около посёлка Выгоничи. Ранения получил один человек. Об этом сообщил в телегарм-канале губернатор региона Егор Ковальчук.
«С осколочными ранениями в больницу доставлен 30-летний пассажир автомобиля. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал чиновник.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате прямого попадания украинского беспилотника в пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики.
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