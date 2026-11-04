В Брянской области украинский беспилотник устроил погоню за гражданским микроавтобусом на трассе Брянск-Новозыбков и взорвался прямо над ним около посёлка Выгоничи. Ранения получил один человек. Об этом сообщил в телегарм-канале губернатор региона Егор Ковальчук.