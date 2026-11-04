Два мирных жителя получили ранения в результате прямого попадания беспилотника в пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«Вследствие прямого удара дрона ВФУ по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал градоначальник.

По словам Приходько, удар по общественному транспорту нанесли украинские военные. Информацию о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм глава города пока не уточнил.