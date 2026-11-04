Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке
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Два мирных жителя получили ранения в результате прямого попадания беспилотника в пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«Вследствие прямого удара дрона ВФУ по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал градоначальник.
По словам Приходько, удар по общественному транспорту нанесли украинские военные. Информацию о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм глава города пока не уточнил.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Калужскую область. В ночь на 4 ноября силы ПВО уничтожили 41 дрон над шестью муниципальными округами и вблизи Калуги. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, на местах падения обломков работали оперативные группы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.