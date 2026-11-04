В Запорожской области возникли перебои в подаче электроэнергии после атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий, уточнив, что восстановление энергоснабжения находится на особом контроле федерального центра.

По словам главы региона, удар был нанесён по инфраструктуре, от которой зависит подача электроэнергии в Запорожскую область. В результате работа энергосистемы оказалась нарушена.

Балицкий предупредил, что очередная атака усугубила и без того сложную ситуацию с электроснабжением. Регион уже вынужден жить в условиях ограничений подачи электричества, а новые повреждения затрудняют стабилизацию системы.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он заверил, что ремонтные бригады продолжат работы до восстановления стабильного электроснабжения.

Сроки полного устранения последствий атаки не назывались. Точное число потребителей, оставшихся без электричества, также не уточнялось.

Ранее Life.ru сообщал, что перебои с электричеством после атаки на энергетическую инфраструктуру затронули сразу пять регионов. По данным Минэнерго РФ от 24 октября, ограничения ввели в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества.