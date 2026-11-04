В Донецке продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после масштабного отключения. Без электричества по-прежнему остаются около 26 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«Частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента», — уточнил градоначальник.

По словам Кулемзина, специалисты продолжают восстановительные работы. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются.