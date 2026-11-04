Почти 26 тысяч абонентов остаются без электричества в Донецке
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В Донецке продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после масштабного отключения. Без электричества по-прежнему остаются около 26 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
«Частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента», — уточнил градоначальник.
По словам Кулемзина, специалисты продолжают восстановительные работы. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате масштабного отключения электричества в Донецке без света остались более 276 тысяч абонентов. Тогда оказались обесточены 1890 трансформаторных подстанций во всех районах столицы ДНР. Энергетики приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения.