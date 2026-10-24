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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:43

Минэнерго сообщило об отключениях света в пяти регионах России после атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Часть потребителей в пяти регионах России осталась без электричества после внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Перебои затронули Крым, Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, сообщили в Минэнерго РФ.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению подачи электроэнергии. В пострадавших регионах действуют графики временного ограничения электроснабжения.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам. Для обеспечения их бесперебойной работы используются резервные источники питания. В Министерстве энергетики подчеркнули, что восстановительные мероприятия находятся на контроле ведомства.

«Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ», — отметили в министерстве.

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Ранее Life.ru сообщал об ограничениях подачи электричества и воды в Крыму после атаки беспилотников. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что повреждения магистральных энергосетей за пределами полуострова привели к аварии. Специалисты начали восстановительные работы, а власти пообещали публиковать графики отключений на официальных ресурсах.

Последствия атак беспилотников, коммунальные аварии и чрезвычайные ситуации в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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