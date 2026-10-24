В Крыму ограничили подачу света и воды из-за аварии после атаки беспилотников

В Крыму вводят ограничения на подачу электроэнергии и воды после аварии на магистральных энергосетях за пределами полуострова. По словам главы республики Сергея Аксёнова, повреждения возникли в результате атаки беспилотников.

«Работы по восстановлению продолжаются, все службы находятся на местах», — сообщил руководитель региона.

Аксёнов уточнил, что актуальные графики отключений будут публиковаться на официальных ресурсах профильных ведомств и местных администраций. Жителей он призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенную информацию.

Точное число населённых пунктов, которых коснутся ограничения, пока не называется. Сроки полного восстановления электроснабжения и водоснабжения также не уточняются.

Перебои с электричеством также затронули Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что город временно остался без света после атаки на энергетическую инфраструктуру за его пределами. Социальные объекты перевели на резервные схемы питания.

Ранее Life.ru сообщал об аварии на энергосетях, которая оставила часть Крыма без электричества в ночь на 24 октября. Тогда власти заявили о начале восстановительных работ и переводе жизненно важных объектов на резервные источники питания.