Авария на энергосетях временно оставила часть Крыма без света
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Авария на энергосетях за пределами Крыма оставила без света часть полуострова. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, в период отключения все жизненно важные объекты перевели на резервные источники питания.
Спустя 14 минут Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии.
«По мере набора мощности будут подключены все населённые пункты полуострова», — указал он в телеграм-канале.
Без света остался и Севастополь, как уточнил губернатор Михаил Развожаев, из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Социальные объекты города перевели на резервные схемы электроснабжения.