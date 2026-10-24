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Опубликовано 24 октября, 01:54

Авария на энергосетях временно оставила часть Крыма без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Авария на энергосетях за пределами Крыма оставила без света часть полуострова. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, в период отключения все жизненно важные объекты перевели на резервные источники питания.

Спустя 14 минут Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии.

«По мере набора мощности будут подключены все населённые пункты полуострова», — указал он в телеграм-канале.

Без света остался и Севастополь, как уточнил губернатор Михаил Развожаев, из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Социальные объекты города перевели на резервные схемы электроснабжения.

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Артур Лапсаков
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