Авария на энергосетях временно оставила часть Крыма без света

Авария на энергосетях за пределами Крыма оставила без света часть полуострова. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, в период отключения все жизненно важные объекты перевели на резервные источники питания.

Спустя 14 минут Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии.

«По мере набора мощности будут подключены все населённые пункты полуострова», — указал он в телеграм-канале.