В Москве и Крыму планируют построить системы накопления электроэнергии

В Московском регионе и Крыму планируют построить крупные системы накопления электроэнергии. Они станут следующим этапом развития энергетической инфраструктуры страны. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилёв во время выступления в Госдуме.

«На очереди Московский регион, на очереди Крым», — сообщил глава ведомства.

По его словам, первый подобный проект в Краснодарском крае удалось реализовать всего за семь месяцев. В строительстве участвовали «Россети» и «Росатом». Оборудование работает уже четвёртый месяц, и в Минэнерго оценивают результаты его использования как весьма эффективные.

Следующим регионом, где появятся новые установки, станет Дальний Восток. Для него уже принято решение о размещении накопителей общей мощностью 250 МВт. Реализацией проекта также займутся «Россети». Ввод оборудования намечен на конец 2028-го — начало 2029 года, однако сроки могут сократить.

Такие системы позволяют запасать электричество в периоды невысокого потребления и возвращать его в сеть при пиковых нагрузках. Это помогает разгружать энергетическую инфраструктуру и снижать риск перебоев с электроснабжением.

Ранее Life.ru рассказывал о планах России расширить собственное производство аккумуляторов. Владимир Путин поручил наращивать выпуск отечественных батарей, совершенствовать технологии их производства и осваивать новые сферы применения. В Калининградской области уже запущено крупное предприятие «Росатома», а в Москве развивается промышленный кластер по выпуску накопителей различных типов. После выхода новых производств на проектную мощность они смогут покрывать значительную часть внутреннего спроса на такую продукцию.