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Регион
Опубликовано 6 октября, 15:06

Больше отечественных батарей: Путин обозначил планы по развитию накопителей энергии

Путин: Россия продолжит развивать аккумуляторные технологии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена расширять собственное производство систем накопления энергии, совершенствовать аккумуляторные технологии и находить для них новые сферы применения. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил на совещании, посвящённом развитию отрасли.

«Будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения», — сказал президент.

По словам главы государства, после выхода новых предприятий на расчётную мощность отечественные производители смогут закрывать большую часть внутренней потребности в аккумуляторах.

Сейчас в стране уже разворачиваются крупные проекты в этой сфере. В Калининградской области «Росатом» в прошлом году запустил масштабное производство аккумуляторных батарей, а в Москве создаётся высокотехнологичный промышленный кластер, рассчитанный на выпуск накопителей различных типов.

Таким образом, власти рассчитывают не только увеличить объёмы выпуска такой продукции внутри страны, но и расширить направления её использования.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России запустили массовое производство электромобилей «Атом», тяговые батареи и электроприводы для которых выпускает «Росатом». Производство организовано на заводе «Москвич» по полному технологическому циклу.

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