«Атом» начал массовое производство электромобилей на заводе «Москвич»

Российский бренд «Атом» объявил о запуске массового производства электромобилей на площадке завода «Москвич». В ближайшее время компания рассчитывает выйти на темп до 20 машин за одну производственную смену, а в 2027 году продолжить наращивать объёмы.

Выпуск организован по полному технологическому циклу. На одной площадке выполняют мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозионную обработку, сборку автомобиля, настройку механической части и электроники, а также финальное тестирование.

«Атом — продукт, прошедший в России весь путь от небольшого стартапа до масштабного производства электромобиля, поддержанного технологическими гигантами и институтами развития РФ», — рассказал гендиректор бренда Игорь Поваразднюк.

Электрокар построен на собственной модульной платформе. Заявленный запас хода достигает 500 километров по циклу WLTC, а двигатель мощностью 204 л. с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд. Производством тяговой батареи и электропривода займётся «Росатом».

Для эксплуатации зимой предусмотрены терморегулирование аккумулятора и подогревы сидений, руля, стёкол, зоны дворников, форсунок и зеркал. Автомобиль также получил собственную операционную систему, проекцию на лобовое стекло, экран на руле и комплекс водительских ассистентов ADAS 2+. «Атом» уже доступен для тест-драйвов. Компания заключила договоры с 26 сервисными партнёрами в восьми городах и намерена увеличить присутствие до 16 городов в 2027 году.

Ранее Life.ru рассказывал о локализации российского электромобиля «Атом» на уровне около 70%. Тогда разработчик также сообщил о планах расширить сервисную сеть и продолжить передачу серийных машин покупателям.