Разработчик «Атома» сообщил о локализации электромобиля на 70%

Российский электромобиль «Атом» на старте производства локализован на 70%. Об этом на MIMS Automobility Moscow рассказал директор по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнёрами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

«Мы выстраиваем систему, где каждая деталь, от батареи до кузова, создается в России, и каждый этап подчиняется единому стандарту качества. В мире мало примеров, когда страна с нуля создает полноценную электромобильную индустрию. Мы идём этим путём и уже видим результат», — подчеркнул Кияшко.

По словам Кияшко, это позволяет меньше зависеть от зарубежных поставок при ремонте и обслуживании. Разработчик рассчитывает выстроить собственную производственную цепочку, в которой ключевые элементы автомобиля создаются внутри страны и проходят единый контроль качества. Отдельную роль в проекте играют батарея и электропривод производства «Росатома».

Одновременно «Атом» расширяет сервисную инфраструктуру. Сейчас заключено 26 договоров с партнёрами в восьми городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. В 2027 году сеть должна охватить 16 регионов, а к 2029-му — 48 городов.

Для владельцев предусмотрены бесконтактная передача автомобиля в сервис, подменный электрокар и выездные инженерные бригады. Компания также предлагает таксопаркам часть машин при необходимости переводить в каршеринг.

«Атом» включён в перечень Минпромторга для таксомоторных перевозок. Кроме того, АО «Кама» заключило соглашение с заводом «Москвич» о совместной организации производства.

Ранее Life.ru сообщал о начале передачи первых серийных «Атомов» покупателям. Выдача стартовала в июле для клиентов, оформивших предзаказы, после чего разработчик планирует продолжить наращивание поставок. До старта отгрузок производитель разослал будущим владельцам приглашения. Оформить заказ можно со сроком получения в четвёртом квартале 2026 года.