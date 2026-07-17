Первые электромобили «Атом» отправились к владельцам 16 июля

Компания «Кама» начала передачу первых электромобилей «Атом» покупателям, оформившим бронь на старте предзаказов. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика.

Выдача будет идти с 16 июля по 15 октября. До старта отгрузок производитель разослал будущим владельцам приглашения.

После закрытия очереди ранних броней компания рассчитывает передать клиентам ещё минимум три тысячи машин. Тем, кто присматривается к модели сейчас, предлагают запись на тест-драйв. Оформить заказ можно со сроком получения в четвёртом квартале 2026 года.

Получить автомобиль разрешат несколькими путями. Выдача организована прямо в инженерном центре «Кама», в особых точках самовывоза или с доставкой прямо к дому.

Сервисное обслуживание техники налажено в крупных узлах страны. В перечень городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.

Российский электромобиль «Атом», разработанный компанией АО «КАМА» при технологическом партнерстве Госкорпорации «Росатом», представляет собой компактный пятидверный хетчбэк B-класса (длина 3995 мм) с оригинальной заднемоторной, заднеприводной платформой. Его силовая установка включает электромотор мощностью 204 л.с. и тяговую батарею ёмкостью 77 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 500 км (по циклу WLTC), разгон до 100 км/ч за 8 секунд и максимальную скорость 170 км/ч. В автомобиле реализован ряд нестандартных решений: он лишён центральной стойки кузова, имеет распашные двери с электроприводом, а вместо привычной приборной панели использует проекционный дисплей с дополненной реальностью и сенсорный экран, встроенный в руль.