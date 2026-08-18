Бренд электромобилей «Атом» к 2027 году расширит сервис до 16 городов России

Российский производитель электромобилей «Атом» договорился о сотрудничестве с сервисными центрами сразу в восьми городах страны, а к 2027 году намерен довести число таких городов до 16. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Бренд электромобилей «Атом» (АО «Кама») подписал 26 договоров с сервисными партнёрами в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», — отметили там.

По данным компании, к 2029 году география обслуживания вырастет до 48 городов. Ещё летом бренд запустил выездной консьерж-сервис. Обученные инженеры приезжают прямо к владельцу, проверяют машину и на месте устраняют поломки.

Скоро к этому добавят дежурную мобильную станцию. Её оснастят генератором на 8 кВт и инструментами для работы с мотором-редуктором и электропроводкой. Такая станция будет выезжать к клиентам на трассах и помогать партнёрским сервисам.

Обслуживание электротранспорта доверяют лишь тем СТО, которые успешно прошли сертификацию по технологическим регламентам «Атома». Более того, для корпоративных гигантов предусмотрена возможность проводить регламентные работы с техникой прямо на их территориях, без привязки к стационарным боксам.

Разработка единых стандартов для партнёрского сервиса ведётся в инженерном центре бренда. Именно здесь, на живых автомобилях, обкатываются и валидируются ремонтные технологии. Специалисты центра не просто пишут регламенты — они хронометрируют каждый техпроцесс, утверждают эталонную трудоёмкость операций и формируют перечень обязательного оснащения: от специнструмента до дилерского ПО.

Центр также помогает партнёрам разбираться со сложными поломками. Там проводят детальную диагностику и составляют готовые схемы решения для похожих ситуаций, добавили в «Атоме».

А ранее компания «Кама» приступила к передаче первых электромобилей «Атом» тем, кто оформил бронь ещё на старте предзаказов. Выдача машин началась 16 июля и продлится до 15 октября. После закрытия очереди ранних броней производитель рассчитывает вручить клиентам ещё как минимум три тысячи автомобилей. Заказать модель можно со сроком получения в четвёртом квартале 2026 года.