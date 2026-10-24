Развожаев: В Севастополе планируют восстановить электроснабжение после 19:00
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В большей части Севастополя электроснабжение планируют восстановить вечером 24 октября, ориентировочно после 19:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что энергетики постепенно подключают потребителей по мере восстановления мощности энергосистемы.
«С ночи в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Благодарю энергетиков и все службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий», — написал Развожаев.
Электричество уже появилось в части жилых кварталов, подключённых к тем же подстанциям, что и социально значимые объекты. Восстановительные работы продолжаются, а подача энергии остальным потребителям будет возобновляться постепенно.
Напомним, Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По словам губернатора Михаила Развожаева, удар пришёлся по объектам за пределами города, однако последствия затронули сам Севастополь. Из-за масштабного отключения на объектах жизнеобеспечения ввели особый режим работы, а социальные учреждения перевели на резервные источники питания.