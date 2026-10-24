Развожаев: В Севастополе планируют восстановить электроснабжение после 19:00

В большей части Севастополя электроснабжение планируют восстановить вечером 24 октября, ориентировочно после 19:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что энергетики постепенно подключают потребителей по мере восстановления мощности энергосистемы.

«С ночи в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Благодарю энергетиков и все службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий», — написал Развожаев.

Электричество уже появилось в части жилых кварталов, подключённых к тем же подстанциям, что и социально значимые объекты. Восстановительные работы продолжаются, а подача энергии остальным потребителям будет возобновляться постепенно.