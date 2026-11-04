Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над Калужской областью в ночь на 4 ноября. Дроны сбили над шестью муниципальными округами и на окраине региональной столицы, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожен 41 БПЛА», — написал глава региона. По его данным, воздушные цели ликвидировали над Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским и Малоярославецким округами, а также вблизи Калуги.