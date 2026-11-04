Массированная атака БПЛА на Калужскую область отражена: за ночь сбили 41 дрон
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Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над Калужской областью в ночь на 4 ноября. Дроны сбили над шестью муниципальными округами и на окраине региональной столицы, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожен 41 БПЛА», — написал глава региона. По его данным, воздушные цели ликвидировали над Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским и Малоярославецким округами, а также вблизи Калуги.
На местах падения беспилотников работают оперативные группы. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Калужская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 30 октября Life.ru сообщал об уничтожении 94 дронов за вечер и ночь. Тогда специалисты обследовали места падения обломков, пострадавших и разрушений не обнаружили. Ранее, 21 октября, над десятью муниципальными территориями региона сбили ещё 21 БПЛА. Атака также обошлась без последствий для жителей.