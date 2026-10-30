Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 07:36

За вечер и ночь над Калужской областью уничтожили 94 беспилотника

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Силы противовоздушной обороны уничтожили 94 беспилотника над Калужской областью за вечер 29 октября и ночь на 30 октября. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«За вчерашний вечер и прошедшую ночь силами ПВО уничтожены 94 БПЛА над территорией Калужской области», — написал глава региона.

На местах происшествий работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и уточняют возможные последствия отражённой воздушной атаки.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил чиновник.

Вражеский БПЛА сбили в небе над Пензой
Вражеский БПЛА сбили в небе над Пензой

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала суток 30 октября силы ПВО уничтожили на подлёте к Москве 87 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате очередной группы из 25 БПЛА. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar