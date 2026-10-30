За вечер и ночь над Калужской областью уничтожили 94 беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили 94 беспилотника над Калужской областью за вечер 29 октября и ночь на 30 октября. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«За вчерашний вечер и прошедшую ночь силами ПВО уничтожены 94 БПЛА над территорией Калужской области», — написал глава региона.

На местах происшествий работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и уточняют возможные последствия отражённой воздушной атаки.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил чиновник.