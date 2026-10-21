Шапша: Над Калужской областью за вечер и ночь сбили 21 беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник над Калужской областью за вечер 20 октября и ночь на 21 октября. Атака затронула десять муниципальных территорий региона, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам главы региона, беспилотники были сбиты над Бабынинским, Барятинским, Износковским, Кировским и Мосальским муниципальными округами.

Кроме того, средства ПВО работали в небе над Спас-Деменским, Ульяновским, Ферзиковским и Хвастовичским округами, а также Куйбышевским районом.

Таким образом, за несколько часов российские военные отразили атаку сразу на десяти территориях Калужской области.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своём канале в MAX.

Губернатор уточнил, что на местах происшествий работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории, над которыми были уничтожены воздушные цели.

О повреждениях жилых домов, промышленных предприятий или социальных объектов региональные власти не сообщали.

Ранее Калужская область уже неоднократно подвергалась массированным атакам беспилотников. Так, 17 октября 2026 года силы ПВО уничтожили над регионом 56 БПЛА, в том числе в районе Калуги, Обнинска и 11 муниципальных округов. Ещё более масштабную атаку отразили 13 октября: по данным губернатора Владислава Шапши, военные сбили 73 беспилотника, а в Мосальском округе были повреждены школа, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших. Однако несколькими днями ранее последствия оказались серьёзнее. В ночь на 9 октября после атаки 26 дронов ранения получили девять человек, пятерых госпитализировали. На фоне участившихся налётов региональные власти призвали жителей временно отказаться от прогулок по лесам из-за опасности обнаружения обломков беспилотников и взрывоопасных предметов.