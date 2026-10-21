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Регион
Опубликовано 21 октября, 11:28

Шапша: Над Калужской областью за вечер и ночь сбили 21 беспилотник

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник над Калужской областью за вечер 20 октября и ночь на 21 октября. Атака затронула десять муниципальных территорий региона, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам главы региона, беспилотники были сбиты над Бабынинским, Барятинским, Износковским, Кировским и Мосальским муниципальными округами.

Кроме того, средства ПВО работали в небе над Спас-Деменским, Ульяновским, Ферзиковским и Хвастовичским округами, а также Куйбышевским районом.

Таким образом, за несколько часов российские военные отразили атаку сразу на десяти территориях Калужской области.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своём канале в MAX.

Губернатор уточнил, что на местах происшествий работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории, над которыми были уничтожены воздушные цели.

О повреждениях жилых домов, промышленных предприятий или социальных объектов региональные власти не сообщали.

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Ранее Калужская область уже неоднократно подвергалась массированным атакам беспилотников. Так, 17 октября 2026 года силы ПВО уничтожили над регионом 56 БПЛА, в том числе в районе Калуги, Обнинска и 11 муниципальных округов. Ещё более масштабную атаку отразили 13 октября: по данным губернатора Владислава Шапши, военные сбили 73 беспилотника, а в Мосальском округе были повреждены школа, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших. Однако несколькими днями ранее последствия оказались серьёзнее. В ночь на 9 октября после атаки 26 дронов ранения получили девять человек, пятерых госпитализировали. На фоне участившихся налётов региональные власти призвали жителей временно отказаться от прогулок по лесам из-за опасности обнаружения обломков беспилотников и взрывоопасных предметов.

Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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