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Регион
Опубликовано 17 октября, 09:40

ВСУ ночью бросили 56 дронов в атаку на Калугу, Обнинск и 11 округов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Калужская область пережила очередную массированную атаку беспилотников. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

Под ударом оказались сразу 11 муниципальных округов: Бабынинский, Барятинский, Дзержинский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Малоярославецкий, Тарусский, Ферзиковский и Юхновский. Кроме того, расчёты ПВО работали в окрестностях Калуги и Обнинска.

На территориях, где были нейтрализованы дроны, продолжают дежурить оперативные службы. Специалисты обследуют местность и уточняют возможные последствия воздушного налёта. Согласно предварительным сведениям, обошлось без раненых и повреждений инфраструктурных объектов.

Свыше 600 дронов за ночь: 18 регионов России подверглись масштабной атаке ВСУ с воздуха
Свыше 600 дронов за ночь: 18 регионов России подверглись масштабной атаке ВСУ с воздуха

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 37 украинских беспилотников над Калужской областью. Тогда воздушные цели ликвидировали над восемью муниципальными округами, а также вблизи Калуги и Обнинска. По первоначальным данным региональных властей, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.

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Владимир Озеров
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