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Опубликовано 12 октября, 07:34

Над Калужской областью уничтожили 37 украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников за вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты над Боровским, Износковским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами. Кроме того, беспилотники уничтожили на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах падения или уничтожения БПЛА работают оперативные группы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Атаку БПЛА отразили в ростовском Каменске
Атаку БПЛА отразили в ростовском Каменске

Ранее Life.ru писал об уничтожении семи украинских дронов в небе над Тульской областью. Атака обошлась без пострадавших и разрушений.

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Артур Лапсаков
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