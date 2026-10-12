Над Калужской областью уничтожили 37 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников за вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты над Боровским, Износковским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами. Кроме того, беспилотники уничтожили на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах падения или уничтожения БПЛА работают оперативные группы. Информация о последствиях атаки уточняется.