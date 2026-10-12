Над Калужской областью уничтожили 37 украинских БПЛА
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников за вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, дроны были сбиты над Боровским, Износковским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Тарусским, Ферзиковским и Юхновским муниципальными округами. Кроме того, беспилотники уничтожили на окраинах Калуги и Обнинска.
На местах падения или уничтожения БПЛА работают оперативные группы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее Life.ru писал об уничтожении семи украинских дронов в небе над Тульской областью. Атака обошлась без пострадавших и разрушений.
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