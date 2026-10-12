Атаку БПЛА отразили в ростовском Каменске

Атака украинского беспилотника отражена в Каменске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. При этом власти будут уточнять обновления информации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ярославле восстановили движение по выезду в сторону Москвы после отражения атаки БПЛА. По данным властей, жертв и пострадавших не было.