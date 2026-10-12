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Опубликовано 12 октября, 07:08

Атаку БПЛА отразили в ростовском Каменске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Атака украинского беспилотника отражена в Каменске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. При этом власти будут уточнять обновления информации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Ярославле восстановили движение по выезду в сторону Москвы после отражения атаки БПЛА. По данным властей, жертв и пострадавших не было.

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Артур Лапсаков
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