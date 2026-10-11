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Регион
Опубликовано 11 октября, 22:33

ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Силы противовоздушной обороны России уничтожили семь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не обнаружили.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил Миляев.

Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность и сообщать экстренным службам о подозрительных предметах.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. На тот момент сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. Всего за сутки силы ПВО сбили 23 беспилотника, летевших на Москву.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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