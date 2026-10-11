Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничили приём самолётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах Москвы и Подмосковья. Мера затронула Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское). Ограничения распространяются на вылеты и прилёты. Пассажирам стоит учитывать возможные изменения в расписании рейсов и следить за информацией от авиакомпаний.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.

Как писал Life.ru, за минувший день системы ПВО сбили над регионами России 112 украинских беспилотников самолётного типа. Днём мэр Москвы Сергей Собянин отдельно сообщил об уничтожении двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Других подробностей он не привёл.