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Опубликовано 11 октября, 21:10

Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничили приём самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах Москвы и Подмосковья. Мера затронула Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское). Ограничения распространяются на вылеты и прилёты. Пассажирам стоит учитывать возможные изменения в расписании рейсов и следить за информацией от авиакомпаний.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.

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Как писал Life.ru, за минувший день системы ПВО сбили над регионами России 112 украинских беспилотников самолётного типа. Днём мэр Москвы Сергей Собянин отдельно сообщил об уничтожении двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Других подробностей он не привёл.

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Лия Мурадьян
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