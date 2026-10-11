Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников на подлёте к Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Информация о возможных пострадавших и повреждениях пока не поступала. Места перехвата воздушных целей и районы падения обломков Собянин не уточнил. В общей сложности за сутки сбиты 23 БПЛА, следовавших на Москву.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники повредили инфраструктуру пяти муниципалитетов Белгородской области. Под удары попали Шебекинский, Ракитянский, Белгородский, Краснояружский и Валуйский округа. В результате атак повреждения получили жилые дома, автомобили и предприятия. По предварительным данным регионального оперштаба, пострадавших среди мирных жителей не было.
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