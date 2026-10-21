Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении трёх БПЛА в Ленобласти

В небе над территорией Ленинградской области расчётами противовоздушной обороны были уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом 21 октября официально сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем обращении к жителям.

По информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, жертв и разрушений на земле нет. Сразу после ликвидации воздушных целей режим беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области был отменен.

Александр Дрозденко также выразил отдельную благодарность военнослужащим сил противовоздушной обороны за оперативную, слаженную и эффективную боевую работу, позволившую предотвратить возможные последствия воздушной атаки.