Над Смоленской областью за ночь сбили 47 БПЛА
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о массированной атаке беспилотников на регион в ночь на 18 октября. По его словам, силы Министерства обороны России сбили 47 БПЛА.
«Среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — написал глава региона.
Анохин поблагодарил российских военных за защиту области и призвал жителей соблюдать меры безопасности.
Губернатор также напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112.
Минувшей ночью российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.