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Регион
Опубликовано 18 октября, 09:08

Над Смоленской областью за ночь сбили 47 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о массированной атаке беспилотников на регион в ночь на 18 октября. По его словам, силы Министерства обороны России сбили 47 БПЛА.

«Среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — написал глава региона.

Анохин поблагодарил российских военных за защиту области и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Губернатор также напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним. О находке необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112.

Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года
Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года

Минувшей ночью российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.

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Андрей Бражников
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