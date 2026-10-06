19 дронов сбили над Смоленской областью: обломки повредили дом, хозяин пострадал

Житель Гагаринского округа Смоленской области получил лёгкие травмы после ночной атаки беспилотников. О последствиях налёта сообщил губернатор региона Василий Анохин.

За ночь силы ПВО уничтожили над областью 19 БПЛА. После падения обломков в Гагаринском муниципальном округе незначительные повреждения получил частный дом. Находившемуся там человеку потребовалась медицинская помощь. По словам губернатора, травмы оказались лёгкими, поэтому от госпитализации пострадавший отказался.

На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные службы. В регионе при этом продолжает действовать режим беспилотной опасности. Анохин призвал жителей не приближаться к окнам во время работы ПВО, не снимать действия противовоздушной обороны и не трогать обнаруженные обломки дронов. При необходимости он рекомендовал обращаться по номеру 112.

Ночная атака затронула сразу несколько регионов России. Ранее Life.ru сообщал о гибели 20-летнего мужчины и шести пострадавших после ударов БПЛА в Московской области. В Подмосковье были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.