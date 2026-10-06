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Регион
Опубликовано 6 октября, 08:20

ПВО сбила ещё 10 дронов на подлёте к Москве — за ночь город атаковали 134 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об очередной отражённой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, за ночь столицу пытались атаковать 134 дрона. По словам градоначальника, после перехвата воздушных целей специалисты экстренных служб направились к местам падения фрагментов аппаратов.

«Уничтожены ещё 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Собянин: ПВО уничтожила ещё 19 БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила ещё 19 БПЛА, летевших на Москву

Налёт на столичный регион продолжался в ночь на 6 октября. Мэр неоднократно сообщал о новых группах БПЛА, уничтоженных средствами ПВО на подлёте к городу.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе ПВО — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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