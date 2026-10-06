ПВО сбила ещё 10 дронов на подлёте к Москве — за ночь город атаковали 134 БПЛА
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об очередной отражённой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Таким образом, за ночь столицу пытались атаковать 134 дрона. По словам градоначальника, после перехвата воздушных целей специалисты экстренных служб направились к местам падения фрагментов аппаратов.
«Уничтожены ещё 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Налёт на столичный регион продолжался в ночь на 6 октября. Мэр неоднократно сообщал о новых группах БПЛА, уничтоженных средствами ПВО на подлёте к городу.
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