ПВО сбила ещё 10 дронов на подлёте к Москве — за ночь город атаковали 134 БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об очередной отражённой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, за ночь столицу пытались атаковать 134 дрона. По словам градоначальника, после перехвата воздушных целей специалисты экстренных служб направились к местам падения фрагментов аппаратов.

«Уничтожены ещё 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Налёт на столичный регион продолжался в ночь на 6 октября. Мэр неоднократно сообщал о новых группах БПЛА, уничтоженных средствами ПВО на подлёте к городу.