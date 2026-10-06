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Регион
Опубликовано 6 октября, 08:00

Собянин: ПВО уничтожила ещё 19 БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы ПВО Минобороны России уничтожили 19 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом утром 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, после отражения атаки специалисты экстренных служб работают в местах падения обломков. Информация о возможных последствиях произошедшего уточняется.

Мэр не привёл подробностей о том, в каких районах были уничтожены беспилотники и обнаружены их фрагменты. Таким образом, с начала атаки ПВО ликвидировала в столичном регионе уже 124 БПЛА.

На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников
На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 105 беспилотников

Ранее Life.ru писал, что атака украинских БПЛА привела к жертвам в Московской области. По данным губернатора Андрея Воробьёва, погиб 20-летний мужчина, ещё шесть человек получили ранения. В частности, пострадавшие были в Солнечногорском, Истринском и Домодедовском округах. Часть из них госпитализировали, троим после медицинского осмотра помощь в стационаре не потребовалась.

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Юния Ларсон
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