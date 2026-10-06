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Опубликовано 6 октября, 04:14

Собянин сообщил об уничтожении 81 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Силы противовоздушной обороны России сбили ещё 24 украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. С начала суток число уничтоженных БПЛА на подлёте к столице достигло 81, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Они оценивают последствия и детали атаки дронов ВСУ.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести
Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Массированная атака на столицу началась после полуночи. С начала суток 6 октября мэр Москвы несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, которые летели в сторону столицы. Ранее Собянин рассказал об уничтожении 18 БПЛА.

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Лия Мурадьян
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