Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА превысило 55

Ещё 18 беспилотников уничтожили над Москвой в ночь на 6 октября. С начала суток общее число сбитых БПЛА, летевших к столице, достигло 57, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают в районах падения обломков. Информация о последствиях атаки уточняется.

«Уничтожены 18 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Мэр столицы не уточнил, есть ли пострадавшие или повреждения в результате падения фрагментов беспилотников. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести. Среди них оказалась 16-летняя девушка, которую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, акубаротравмой и сотрясением мозга. Обломки беспилотника упали на остановку общественного транспорта.