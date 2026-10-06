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Опубликовано 6 октября, 03:02

Собянин сообщил об уничтожении ещё 15 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ещё 15 украинских беспилотников уничтожили российские системы противовоздушной обороны на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 28.

На местах падения обломков работают столичные специалисты экстренных служб. Они продолжают контролируют обстановку. О возможных последствиях атак на земле не сообщалось.

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Ранее Собянин сообщил об уничтожении 13 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На данный момент неизвестно о каких-либо разрушениях на земле.

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Лия Мурадьян
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