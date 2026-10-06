Собянин сообщил об уничтожении ещё 15 БПЛА на подлёте к Москве

Ещё 15 украинских беспилотников уничтожили российские системы противовоздушной обороны на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 28.

На местах падения обломков работают столичные специалисты экстренных служб. Они продолжают контролируют обстановку. О возможных последствиях атак на земле не сообщалось.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 13 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На данный момент неизвестно о каких-либо разрушениях на земле.