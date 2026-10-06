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Опубликовано 6 октября, 02:34

Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что обломки вражеского БПЛА упали возле автобусной остановки в Курске, после чего загорелся электробус. На данный момент известно о шести пострадавших.

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