Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву БПЛА
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Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
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Ранее сообщалось, что обломки вражеского БПЛА упали возле автобусной остановки в Курске, после чего загорелся электробус. На данный момент известно о шести пострадавших.
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