Жителей Калужской области попросили временно не ходить в леса из-за БПЛА

Жителей Калужской области призвали временно воздержаться от посещения лесов и открытых участков местности из-за риска обнаружения сбитых беспилотников и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«УФСБ России по Калужской области призывает жителей региона временно воздержаться от посещения лесов и открытых участков местности. Это связано с обнаружением на территории области сбитых беспилотных летательных аппаратов и других взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

На местах, где находят обломки БПЛА, работают специалисты. Они проводят разминирование и обследуют территорию.

Жителей также просят не приближаться к подозрительным предметам и не трогать их. При обнаружении подобных объектов необходимо сообщить об этом в экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что 6 октября силы ПВО уничтожили над Калужской областью 46 беспилотников. Дроны сбивали сразу в нескольких муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска. После атаки оперативные службы обследовали места падения обломков и уточняли последствия.