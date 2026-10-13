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Регион
Опубликовано 13 октября, 07:44

Школа, два дома и автомобиль повреждены в Калужской области после атаки 73 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Калужской области после отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в Мосальском округе повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Всего за вечер и ночь силы ПВО ликвидировали в области 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье
Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 65 украинских беспилотников. Всего в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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