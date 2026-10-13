Школа, два дома и автомобиль повреждены в Калужской области после атаки 73 БПЛА

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Калужской области после отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в Мосальском округе повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Всего за вечер и ночь силы ПВО ликвидировали в области 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 65 украинских беспилотников. Всего в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.