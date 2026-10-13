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Регион
Опубликовано 13 октября, 07:38

На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 65 украинских беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников в Московском регионе. На подлёте к городу сбито 65 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, всего в период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большую их часть нейтрализовали на дальних подступах. О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно.

Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье
Повреждения есть в промзоне Невинномысска при отражении атаки на Ставрополье

Ранее Life.ru писал об уничтоженных БПЛА в ростовском Каменске-Шахтинском. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Артур Лапсаков
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