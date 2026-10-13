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Регион
Опубликовано 13 октября, 07:24

В ростовском Каменске-Шахтинском сбили БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы ПВО сбили беспилотники в городе Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, информации о пострадавших и последствиях на земле не было, но будет уточняться.

«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — добавил Слюсарь.

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Ранее Life.ru писал, что в Брянской области усилили меры защиты от атак беспилотников ВСУ. По словам губернатора, обстановка в регионе остаётся сложной.

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Артур Лапсаков
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