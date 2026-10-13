В ростовском Каменске-Шахтинском сбили БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотники в городе Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, информации о пострадавших и последствиях на земле не было, но будет уточняться.

«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — добавил Слюсарь.

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области усилили меры защиты от атак беспилотников ВСУ. По словам губернатора, обстановка в регионе остаётся сложной.