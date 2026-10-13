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Регион
Опубликовано 13 октября, 01:10

В Брянской области усилили меры защиты от атак беспилотников ВСУ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В Брянской области расширили меры противодействия беспилотникам на фоне участившихся атак на регион. Об этом 12 октября сообщил губернатор Егор Ковальчук.

По его словам, обстановка в области остаётся сложной. Он отметил, что удары направлены на мирных жителей, транспорт и объекты инфраструктуры, а их целью, как заявил глава региона, является распространение страха и паники.

«Приняты дополнительные меры по усилению противодействия беспилотным воздушным силам ВСУ и обеспечению защиты мирных жителей, объектов транспортной и социальной инфраструктуры», — написал Ковальчук в «Максе».

В Брянской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА
В Брянской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области мирный житель погиб при подрыве на сброшенной с БПЛА мине. Власти предупредили, что в регионе участились случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Такие предметы, как правило, обнаруживают в полях, лесах и на лесных дорогах.

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Артур Лапсаков
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