В Брянской области усилили меры защиты от атак беспилотников ВСУ

В Брянской области расширили меры противодействия беспилотникам на фоне участившихся атак на регион. Об этом 12 октября сообщил губернатор Егор Ковальчук.

По его словам, обстановка в области остаётся сложной. Он отметил, что удары направлены на мирных жителей, транспорт и объекты инфраструктуры, а их целью, как заявил глава региона, является распространение страха и паники.

«Приняты дополнительные меры по усилению противодействия беспилотным воздушным силам ВСУ и обеспечению защиты мирных жителей, объектов транспортной и социальной инфраструктуры», — написал Ковальчук в «Максе».

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области мирный житель погиб при подрыве на сброшенной с БПЛА мине. Власти предупредили, что в регионе участились случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Такие предметы, как правило, обнаруживают в полях, лесах и на лесных дорогах.