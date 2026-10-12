В Брянской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи в Брянской области восстановлено после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Как уточнили в пресс-службе, железнодорожники завершили восстановительные работы, после чего поезда смогли продолжить движение в полном объёме.

Напомним, дрон ВСУ атаковал железнодорожный мост на маршруте Брянск — Унеча — Гомель. Обошлось без пострадавших, но повреждение получили пути.