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Регион
Опубликовано 12 октября, 01:32

В Брянской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Обложка © Telegram / Московская железная дорога

Обложка © Telegram / Московская железная дорога

Движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи в Брянской области восстановлено после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Как уточнили в пресс-службе, железнодорожники завершили восстановительные работы, после чего поезда смогли продолжить движение в полном объёме.

Напомним, дрон ВСУ атаковал железнодорожный мост на маршруте Брянск — Унеча — Гомель. Обошлось без пострадавших, но повреждение получили пути.

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Артур Лапсаков
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